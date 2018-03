Trio lieferte sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Es war ein 17-jähriger Jugendlicher, der bereits am Samstagnachmittag kurzerhand einen in der Fanny-von-Lehnert-Straße in Salzburg geparkten Mercedes Benz S-Klasse kurzschloss und damit davon fuhr. Am nächsten Abend „lieh“ er den Mercedes einem 16-Jährigen, einem 17-Jährigen und einer ebenfalls 17-jährigen Jugendlichen. Der Jüngste setzte sich ans Steuer und los ging es.