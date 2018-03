Experten im Talk: Auf zur Mobilitätskonferenz!

Nach einer erfolgreichen Premiere der hochkarätig besetzten Digital-Konferenz DARWIN’S CIRCLE Ende September im Haus der in Industrie veranstalten die Organisatoren der Veranstaltung nun den ersten themenspezifischen Ableger der Konferenz im Bereich Mobilität der Zukunft, der am 17. April in Wien unter dem Namen DC MOBILITY stattfinden wird.