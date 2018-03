Prima la musica: Herzrasen bei den jungen Stars

Alle Ergebnisse auf einen Blick

Für Sie haben wir sämtliche Ergebnisse des ersten tages hier aufgelistet. Am Montag fanden die Wettbewerbe für Klavier, Harfe und Kammermusik für Blockflöten statt. Die Wettbewerbe



Ergebnisse Harfe

- Johanna Klingbacher, 1. Preis, Musikschule Feldkirchen - Patergassen, Klasse Renate Altmann

- Johannes Bayer, 1. Preis, Gustav Mahler Musikschule Klagenfurt, Klasse Eveline Schuler

- Ella Götzenbrucker, 1. Preis, Musikschule Villach, Klasse Heidrun Elisabeth Springer

- Celina Maria Krainz, 1. Preis, Gustav Mahler Musikschule Klagenfurt, Klasse Eveline Schuler

- Lara Brencic, 1. Preis mit Auszeichnung, Gustav Mahler Musikschule Klagenfurt, Klasse Eveline Schuler

- Friederike Reichmann, 1. Preis mit Berechtigung zur Teilnahme am Bundeswettbewerb, Gustav Mahler Musikschule Klagenfurt, Klasse Eveline Schuler

- Thais Doujak 1. Preis, Gustav Mahler Musikschule Klagenfurt, Klasse Eveline Schuler

- Leonie Springer, 1. Preis, Gustav Mahler Musikschule Klagenfurt, Klasse Eveline Schuler

- Emilia Maria Mäurer, 1. Preis Musikschule Villach, Klasse Heidrun Springer

- Marco Lackner, 1. Preis mit Berechtigung zur Teilnahme am Bundeswettbewerb, Gustav Mahler Musikschule Klagenfurt, Klasse Eveline Schuler

- Lena Maria Holzner, 1. Preis mit Berechtigung zur Teilnahme am Bundeswettbewerb, Musikschule Villach, Klasse Heidrun Springer

- Magdalena Otti 1. Preis mit Auszeichnung Musikschule Feldkirchen - Patergassen, Klasse Renate AltmannErgebnisse Klavier

- Victoria Sophie Ertl, 1. Preis mit Auszeichnung, Musikschule Moosburg – Pörtschach, Klasse Iris Schellander

- Leona Lamb, 1. Preis, Musikschule Spittal an der Drau – Baldramsdorf, Klasse Regina Wiesflecker

- Katharina Ullmann, 1. Preis, Musikschule Villach, Klasse Christine Aichner

- Elias Keller, 1. Preis mit Auszeichnung, Universität Mozarteum – Musikschule