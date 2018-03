Kroate nach Tat: „Habe Ehefrau kaputt gemacht“

Bei Besuch kam es zum tödlichen Streit

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Ehemann am Sonntag aus Kroatien zu Besuch bei seiner Gattin angereist. Diese wohnte erst seit Dezember des Vorjahres alleine in einer kleinen Wohnung im 2. Stock des Hauses in der Leharstraße, ihr Gatte war dort nicht angemeldet. Der Mann blieb über Nacht, in der Früh muss es dann zum lautstarken Streit gekommen sein – bis der Ehemann nach einem Küchenmesser griff und es der Ehefrau mehrmals in den Bauch rammte.