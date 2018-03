Jetzt droht Flut an Babykatzen

Die vermeintlichen Gründe dafür sind mannigfaltig. Von: „Kastrierte Katzen mausen nicht“ über „sie sind Geschwister, und die paaren sich ja nicht“ bis zu „Eingriff in die Natur“ oder „die Kleinen sind so herzig, da finden wir schon Plätze“ – da ist alles widerlegbar oder schlicht dumm. Was uns von der „Krone“ immer wundert: Dass selbst fortschrittliche, eigentlich clevere Leute solche veralteten Mythen vertreten, sich gegen Kastration sperren und sich so an Tierleid schuldig machen.