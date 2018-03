Elton John: Zwei Österreich-Zusatztermine

Vor Kurzem gab Elton John seinen Rückzug von der Bühne bekannt – und der Run auf die Tickets für sein letztes Wien-Konzert am 2. Mai 2019 war gewaltig. Deswegen kommt Sir Elton weitere zwei Male auf seiner „Farewell Yellow Brick Road“-Tour zu uns: am 1. Mai 2019 in die Wiener Stadthalle und am 3. Juli 2019 zum Open Air in die Messe Graz.