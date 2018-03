Nach „Ehrenrunde“ wurde Gehbauer nur Zweiter

Bitterer Moment für Mountainbiker Robert Gehbauer: Bei den Wintertriathlon-Staatsmeisterschaften in der Villacher Alpenarena fuhr er wegen einer Fehlinformation eines Streckenposten eine Mountainbike-Runde zu viel und rutschte dadurch auf Platz sieben zurück. Im abschließenden Langlaufen konnte er sich immerhin noch zum Vize-Meister krönen. Sein Schicksal erinnert trotzdem an Langläuferin Teresa Stadlober, die bei den Olympischen Spielen ja falsch abgebogen war und so ja sogar eine Medaille verpasst hat.