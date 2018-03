Arbeitsmarkt bis 2020 für Kroaten abgeschottet

Die türkis-blaue Regierung will in Brüssel eine letztmalige Verlängerung der Arbeitsmarkt-Übergangsfrist für Kroatien um zwei Jahre bis 2020 erreichen. „Eine Verlängerung der Zugangsbeschränkungen von Arbeitnehmern aus Kroatien ist aus Sicht der Bundesregierung aus mehreren Gründen sinnvoll“, sagte ein Sprecher von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Montag auf APA-Anfrage.