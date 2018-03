Idylle an der Liesing im „Oberlaaer Garten“

Die effizient geschnittenen und hochwertig ausgestatteten Einheiten mit Größen von rund 42m² bis 132m² bzw. zwei bis vier Zimmern verfügen alle über großzügige private Freiflächen in Form von Loggia, Balkon, Terrasse oder Eigengarten. Zudem punktet die Anlage mit einer hauseigenen Tiefgarage mit 37 Stellplätzen. Trotz der idyllischen Stadtrandlage mit all ihren Sport- und Freizeitmöglichkeiten punktet die Adresse auch mit einer guten Nahversorgung, für größere Shoppingvorhaben bietet sich u.a. die schnell erreichbare SCS an.