So abgefahren war der Genfer Salon vor 50 Jahren

Der Genfer Autosalon (Publikumstage dieses Jahr 8.-18. März 2018) hat eine lange Tradition. Vor einem halben Jahrhundert war der Besucheransturm besonders groß: Zeitweise kamen mehr Menschen als die Messepaläste am Genfer See fassen konnten. Bereits das Werbeplakat des Salons propagierte ein neues Zeitalter, zeigte doch eine freie Autobahn den schnellsten Weg in eine himmelblaue Autowelt jenseits zementierter Konventionen.