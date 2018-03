Das absurde Geschäft mit der Treue

Interview mit Bernhard Moritz, Paar- und Sexualtherapeut in Tirol



„Krone“: Paartherapie: Anfang vom Ende oder letzte Rettung? Die meisten Österreicher begeben sich im Laufe ihres Lebens auf die Suche nach der ewigen Liebe. Existiert sie denn tatsächlich?

Bernhard Moritz: Bei allen Frischverliebten scheint es so, als würde die Liebe ewig sein. Wenn die Beziehung jedoch ihren Zauber verliert, beim Prinzen das Froschhafte wieder zum Vorschein kommt und die Prinzessin ihre Aschenputtel-Seite nicht mehr verbirgt, dann schwindet das Bild der ewigen Liebe. Im besten Fall erhält der Begriff zum Beispiel die Bedeutung von Geborgenheit.



Aus welchen Gründen suchen Paare Ihre Hilfe?

Wenn sie die Beziehung als ausgebrannt und perspektivlos erleben. Wenn sie nicht mehr miteinander reden können, viel streiten und sich gegenseitig nicht mehr verstehen. Der Seitensprung ist hier natürlich auch aufzulisten.



Warum trennen sich Beziehungsmüde in unserer Leistungsgesellschaft nicht einfach und suchen einen neuen Partner?

Die Angst vor einem sozialen Abstieg spielt dabei eine große Rolle. Zudem ist es für viele Menschen attraktiver, in einer bekannten Hölle zu bleiben, als in einen unbekannten Himmel aufzubrechen. Immerhin ist es nicht so, dass sich das Bessere einfach bestellen lässt.