Mann, der in Zug onanierte, stellte sich Polizei

Vorgefallen ist die sexuelle Belästigung bzw. öffentliche geschlechtliche Handlung am Samstag in den frühen Morgenstunden. Opfer war eine 23-jährige Frau, die um 7.02 Uhr den Regionalzug von Schwaz in Richtung Kufstein nahm. Wenige Minuten nach dem Einstieg hatte die Frau wahrgenommen, dass der Mann masturbierte. In Kufstein war die Frau dann ausgestiegen und zur Polizei gegangen.