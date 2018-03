In 24 Stunden 18.034 Höhenmeter mit Tourenski

Freunde und Bekannte begleiteten Schneider. In der Nacht musste er aber drei Stunden alleine gehen. „Die schwierigste Phase war in der Früh zwischen 6 und 9 Uhr. Da machten sich vor allem Magenprobleme bemerkbar. Wenn man die ganze Zeit nur isotonische Getränke, Müsliriegel und Gels zu sich nimmt, reagiert der Magen. Hinzu kam die Müdigkeit. Der Sonnenaufgang war die härteste Phase“, beschreibt Schneider seine Tour. Der ausgebildete Physiotherapeut arbeitet in Innsbruck und weiß nur zu gut um die Fähigkeiten, aber auch um die Grenzen des Körpers. Diese Grenzen hat der Rekordsportler am Samstag verschoben.