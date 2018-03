Schwere Vorwürfe gegen Ex-Tour-Sieger Wiggins

Sein Team Sky habe eine "ethische Grenze" überschritten, heißt es in dem am Montag in London veröffentlichten Doping-Bericht. Der zuständige Parlamentsausschuss schrieb, es habe hinreichende Gründe zur Annahme, der an Asthma erkrankte Wiggins habe das starke Corticosteroid Triamcinolone dazu eingesetzt, ihn "und möglicherweise andere Fahrer" für die Tour de France vorzubereiten. "Der Zweck war nicht eine Behandlung aus medizinischer Notwendigkeit, sondern seine gewichtsbezogene Leistung vor dem Rennen zu verbessern", hieß es.