Rettung setzt auf digitale Patientenakten

Nichts dem Zufall überlassen will das Land, wenn es um die Gesundheit der Niederösterreicher geht. Wie berichtet, wickelte die Rettungsleitstelle 144 vergangenes Jahr mehr als 263.000 Notrufe ab. Heuer steht hier zudem die sogenannte Reakkreditierung an – als einzige Leitstelle in Europa übrigens nach zwei Standards.