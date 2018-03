Das coolste Kindermädchen der Welt kehrt zurück!

Eine Fortsetzung, keine Neuverfilmung - das hatte Disney seinen Fans versprochen. Jetzt wurde ein erster Teaser veröffentlicht, der einen Vorgeschmack auf das neue Abenteuer von Mary Poppins gibt. Wie „superkalifragilistikexpialigetisch“ das Ganze wird, lässt sich schwer sagen. Emily Blunt, die originalgetreu per Regenschirm angeflogen kommt, ist jedenfalls kein unbeschriebens Blatt. Sie hat bereits einen Golden Globe in der Tasche und verkörperte unter anderem Meryl Streeps zickige Assistentin in „Der Teufel trägt Prada“ oder auch Englands Herrscherin in „Victoria - die junge Königin“.