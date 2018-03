Familie im Morgengrauen abgeschoben!

Gemeinsam mit ihren vier Kindern im Alter zwischen zwei und elf Jahren flüchtete Familie M. vor dem syrischen Bürgerkrieg. Als Kurden waren sie dort besonders gefährdet. Schließlich landeten sie in Oberwart, wo sie als gut integriert galten. Die Kinder erhielten auch psychologische Betreuung. „Denn während ihrer Odyssee haben sie Schreckliches erlebt, dem Tod mehr als einmal ins Auge geblickt“, erzählen Bekannte. In Bulgarien wurden die Buben von ihren Eltern getrennt ins Gefängnis gesteckt, dort sogar misshandelt. In Österreich konnten die Syrer zum ersten Mal wieder durchatmen. Ein Onkel ist seit vier Jahren österreichischer Staatsbürger, mehrere Verwandte bekamen positive Asylbescheide. Der Antrag der sechsköpfigen Familie wurde jedoch abgelehnt.