Kopfsache: Die Karriere mit der Schere

Clemens Happ, Innungsmeister der Friseure in Tirol, glaubt an zwei Gründe für den Rückgang: „Erstens denke ich, dass die Geburtenrate eine Rolle spielt – während 2007 noch 9000 Jugendliche zwischen Schule und Lehre entschieden haben, waren es 2017 nur noch 6000. Zweitens sind in der Vergangenheit auch Fehler in Richtung fehlender Wertschätzung und Zukunftsperspektiven passiert.“ Das habe sich aber verändert, so Happ. Die Unternehmen hinterfragen sich nun stärker, die Lehrlingsgehälter wurden erhöht.