Kurz bei Franziskus: „Es ging um den Weltfrieden“

Großes Interesse an der Politik der neuen österreichischen Bundesregierung, dazu Gespräche über die internationalen Krisenherde, insbesondere in Syrien und der Ukraine, sowie Fragen der Armutsbekämpfung beherrschten die Audienz von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Montag bei Papst Franziskus im Vatikan. Ein herzlicher Empfang.