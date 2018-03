Rot-Weiß-Rot war bei Violett Trumpf

Da es beim Austria-Debüt von Letsch die Legionäre Ruan und Alhassan, die beim letzten Spiel der Ära Thorsten Fink noch begonnen hatten, nicht einmal in den Kader schafften, hieß das Motto gegen den WAC: I am from Austria! Einzig die brasilianische Flügelzange Venuto/Pires tanzte in der Startelf aus der Reihe. Auf sie wird der 49-jährige Deutsche in den nächsten Wochen mit dem Ziel des schnellen Umschaltspiels ebenso fix setzen wie auf Tormann Patrick Pentz: „Unsere beiden Goalies sind auf Augenhöhe, Patrick geht mit der aktuellen Situation vielleicht derzeit etwas lockerer um. Und ich bin kein Freund davon, jetzt alle zwei Wochen den Torhüter zu wechseln“, sagt Letsch.