21.912 Tiroler besitzen 58.396 Waffen

Die Kurve zeigte in den vergangenen Jahren steil nach oben – vor allem was die Zahl neuer Waffenpässe anbelangt. 2014 wurden in ganz Tirol noch 399 Besitzkarten ausgestellt, ein Jahr darauf dann schon 925. Und 2016 waren es schließlich sage und schreibe 2032 – also um 409% (!) mehr als zwei Jahre zuvor. Aus Polizeikreisen hieß es damals, dass dieser explosionsartige Anstieg vor allem auf das subjektive Sicherheitsgefühl zurückzuführen sei. Ereignisse wie sexuelle Übergriffe oder auch die Flüchtlingswelle hätten viele Tiroler zur „Aufrüstung“ bewegt. Im Vorjahr kamen wieder weniger „Neulinge“ dazu – 2017 wurden alles in allem 1029 Waffenpässe (-49%) ausgestellt. Wobei aber das Niveau immer noch hoch ist im Vergleich zu 2014.