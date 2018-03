Vanek feiert ersten Sieg mit Columbus

Vanek, der am 26. Februar von den Vancouver Canucks transferiert worden war, ist noch ohne Scorerpunkt für seinen neuen Klub - ebenso wie Michael Grabner nach fünf Spielen für die New Jersey Devils. Die Devils mussten sich am Sonntag zu Hause den Vegas Golden Knights mit 2:3 geschlagen geben, liegen aber auch nach der dritten Niederlage in Serie noch in den Play-off-Rängen. Die Philadelphia Flyers mit Michael Raffl unterlagen in Sunrise den Florida Panthers mit 1:4.