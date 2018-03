Landtagswahl: Ein Nachmittag mit dem Sieger SPÖ

Starkes Plus für SPÖ

Mit dem starken Plus von 10,7 Prozent hat hier wohl niemand gerechnet – man gibt sich betont cool, wartet die offizielle Hochrechnung ab. Als es dann um 17 Uhr so weit ist, verwandelt sich die angespannte Stille schlagartig in laute Jubelrufe! Umarmungen, Küsse und „High Fives“ werden ausgeteilt. Und mit Sprechgesängen à la „Peter! Peter! Peter!“ geht es gleich weiter in die nahegelegene Landesregierung. Dort zeigt sich Peter Kaiser diplomatisch: „Wir werden mit allen Gespräche führen. Zuerst mit jenen, die es nicht in den Landtag geschafft haben, dann mit jenen, die drin sind. Aber zuerst warten wir die Endergebnisse ab.“