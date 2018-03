Türkei: Gummigeschosse und Tränengas gegen Frauen

Kurz vor dem internationalen Weltfrauentag am 8. März hat die türkische Polizei am Sonntag eine Demonstration in der Hauptstadt Ankara gnadenlos aufgelöst. Die Sicherheitskräfte setzten Trängengas und Plastikgeschosse ein, um die Gruppe der protestierenden Frauen auseinanderzutreiben. Es gab außerdem zahlreiche Festnahmen. Dabei wollten die Aktivistinnen einem Bericht der regierungskritischen Zeitung „Birgün“ zufolge nichts weiter als eine Erklärung verlesen ...