Green Chic: Die neuesten Trends der Natur-Kosmetik

Made in Austria steht hier für natürliche Qualität. Verantwortungsbewusste Hersteller von hochwertiger Naturkosmetik achten nicht nur auf regionale Bezüge. Ehrliche Angaben sind ein weiteres Merkmal. So steht eine Volldeklaration der Inhaltsstoffe nicht nur in der vorgeschriebenen INCI-Sprache auf der Verpackung, sondern in verständlichem Deutsch.