Polit-Ehe endet mit Wahl: SPÖ montierte Grüne ab

Die Wählerstromanalyse von Sora zeigt es ganz deutlich: 11.110 Grün-Wähler von 2013 votierten diesmal für die SPÖ. 9090 Wähler der Grünen wechselten in das Lager der Nichtwähler. Damit waren auf einen Schlag gleich einmal 20.000 Stimmen weg. Weitere 4000 gingen zu den Neos, sogar ÖVP und FPÖ knabberten das grüne Lager so an, bis kaum noch was übrig blieb.