Rottweiler „Mauser“ nach Deutschland entführt?

Schon am 15. Februar kaufte Benjamin mit „Mauser“ in einer Salzburger Fressnapf-Filiale ein und ließ dort das alte Brustgeschirr und die Leine zurück - ein Mitarbeiter meldete sich später bei der Hunde-Such-Hilfe, als er die Vermisstenmeldung entdeckte. Kurz darauf ging der Mann - in Begleitung seiner Mutter - mit „Mauser“ zum Tierarzt, da der Hund eine Bissverletzung erlitten hat. Die Hunde-Such-Hilfe bleibt dran: „Wir haben ein Team in Schichten eingeteilt - Tag und Nacht suchen wird und gehen Hinweisen nach. Durchschnittlich sind es etwa 50 Privatnachrichten und 80-120 Anrufe täglich, die abgearbeitet werden.“