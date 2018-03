Landesrätin setzt auf Frühwarnung gegen Rauchen

ÖVP-Landesrätin Christine Haberlander musste sich in der Fragestunde im Landtag dem Thema Rauchen stellen. Ihr Grundrezept ist mehr Prävention, vor allem in Form der „Frühwarnung“ für Jugendliche. Sie sollen erst gar nicht mit dem Tabakkonsum anfangen. Das Anti-Rauch-Volksbegehren will die Regierungspolitikerin aber nicht unterschreiben.