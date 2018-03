Ski-Wochenende in Kitzbühel günstig genießen!

„Krone“-Ski-Tag mit der Liftkarte zum halben Preis

Wer sich ohne Übernachtung ins Pistenvergnügen stürzen will, ist herzlich beim „Krone“-Ski-Tag in Kitzbühel willkommen. Am Sonntag, 18. März, erhalten Sie die Liftkarte um 50 Prozent ermäßigt. Nach einem Vormittag auf den Pisten ist vermutlich der Appetit groß – im Bergrestaurant Pengelstein kann man sich beim Mittagessen zur Hälfte des Normalpreises stärken.