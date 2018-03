Nötiger Neubau schafft weiteres Pendler-Nadelöhr

Ab heute wird die Brücke für die gesamte Bauzeit komplett gesperrt – für den Pendler-Verkehr in der Früh eine Herausforderung. Auf Grund der Komplettsperre sind Verkehrsbehinderungen im Umfeld der Baustelle und auf den Ausweichrouten zu erwarten. Auch Fußgänger und Radfahrer müssen Umwege über die Schwabenwirtsbrücke (im Norden) bzw. durch die Unterführung Gaisbergstraße (im Süden) in Kauf nehmen.

Der Schulweg für die Kinder der NMS Schlossstraße führt damit anstatt über die Eichstraßenbrücke über die Schwabenwirtsbrücke. Hier verläuft entlang der Bahn auf Seite Gnigl ein gesicherter Geh- und Radweg. Auch die Buslinie 2 wird über die Schwabenwirtsbrücke geleitet. Für die Haltestelle Sterneckstraße in Fahrtrichtung Gnigl wird eine Ersatzhaltestelle auf Höhe der Tankstelle eingerichtet, zudem wird es einen zusätzlichen Halt an der Haltestelle „S-Bahn Gnigl“ geben. Ab der Haltestelle „Parscher Straße“ ist die Streckenführung wie bisher. In Fahrtrichtung Walserfeld gibt es keinerlei Änderungen.