Verletzungs-Schock um Arnautovic-Teamkollegen

Für West Ham hat es beim Premier-League-Gastspiel in Swansea nichts zu feiern gegeben. Marko Arnautovic und Co. mussten sich am Samstag in Wales klar 1:4 geschlagen geben und fielen in der Tabelle der englischen Meisterschaft auf den 14. Platz zurück. Zudem verletzte sich Verteidiger Winston Reid am Knie. Eine genaue Diagnose wird in den nächsten Tagen erwartet. Das Spiel war ganze neun Minuten unterbrochen. Reid musste mit einer Trage und einer Sauerstoff-Maske vom Platz getragen werden.