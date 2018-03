Was leisten diese Politiker für 200.000 Euro?

Brauchen wir diese Posten wirklich? Die „Krone“ wollte es genau wissen und fragte bei den Bezirksvorstehern nach, was ihre zweiten Vertreter in diesem Jahr eigentlich so gemacht haben. „Der zweite Bezirksvorsteher-Stellvertreter in Währing hat in den Monaten Jänner und Februar keine Aufgaben oder Termine in dieser Funktion wahrgenommen“, antwortet die Bezirkschefin Silvia Nossek. Diese Antwort erhält die „Krone“ aus vielen weiteren Bezirken, von Hietzing bis nach Donaustadt.