Tirol: Deutscher stürzte in Gletscherspalte ab

Ein 26-jähriger Alpinist aus Deutschland ist am Sonntag beim Aufstieg auf den Großvenediger (3657 Meter) in Tirol über zehn Meter in eine Gletscherspalte abgestürzt. Sein 24-jähriger Begleiter alarmierte die Rettungskräfte, die Bergung des Verunglückten dauerte mehr als zwei Stunden.