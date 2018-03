Serien-Unfälle auf den Skipisten

Herrliches Wetter, viel los auf den Pisten – das sorgte am Sonntag für eine Serie an Skiunfällen in Salzburg: Auf der Sonnalmbahn am Katschberg, auf der Hornabfahrt in Rußbach, in Kleinarl und gleich mehrmals in Wagrain gab es etliche Verletzte. Dabei erlitt mitunter ein 7-Jähriger schwere Kopfverletzungen.