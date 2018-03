Deutscher (26) überstand Spaltensturz unversehrt

Zwei Bayern brachen Sonntag Früh zu einer Tour auf den Großvenediger in Osttirol auf. Gegen Mittag stürzte einer der beiden rund 15 Meter in eine Gletscherspalte – und blieb unverletzt. Es ist der zweite Fall dieser Art dieses Wochenende. Am Samstag stürzte im Pitztal ein Brite acht Meter in eine Spalte, auch er blieb unverletzt.