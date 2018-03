Vienna Capitals als Nummer eins ins Viertelfinale!

Die Vienna Capitals gehen als Nummer eins ins Viertelfinale der Erste Bank Eishockey Liga. Die Caps sicherten sich am Sonntag in der letzten Zwischenrunde mit einem 5:1-Sieg gegen Innsbruck das Recht, sich den Gegner für die erste K.o.-Runde aussuchen zu können. Der Viertelfinal-„best of seven“-Serien starten am Freitag, die Capitals wählten Innsbruck als Gegner, Salzburg wählte Dornbirn, Linz entschied sich für Zagreb, für KAC blieb Bozen.