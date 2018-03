KAC fordert nun im EBEL-Viertelfinale Bozen

Wahltag in der EBEL! Nachdem Wien (Innsbruck), Salzburg (Dornbirn) und Linz (Zagreb) ihre Wahl getroffen hatten, blieb für den Vierten KAC nur Bozen als Gegner fürs Play-off-Viertelfinale übrig. Gegen die Südtiroler gab‘s heuer bisher vier Siege. Am letzten Spieltag verloren die Klagenfurter Eishockey-Cracks in Salzburg knapp mit 2:3 nach Penaltyschießen. VSV biss zum Abschluss in Dornbirn mit 1:5 ab, unterlag am Ende sechsmal in Folge.