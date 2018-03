Manchester City lässt Pep jubeln - Chelsea besiegt

Seit Jänner hat Arsenal in der Premier League Niederlagen gegen vermeintliche Außenseiter wie Bournemouth, Swansea City und neuerdings Brighton erlitten, dazu in der Europa League - abgesehen vom Weiterkommen - daheim gegen Östersund aus Schweden. Gegen Manchester City setzte es zuletzt sowohl im Ligacup als auch in der Meisterschaft überdeutliche 0:3. In einer Saison, in der sie nicht in der Champions League aufgetaucht war, ist die Mannschaft von Trainer Arsène Wenger auch im nationalen Vergleich nur noch zweitklassig.