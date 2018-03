Volksbefragung nötig, weil Bau Politik entzweit

“Zu viele Mängel“

Ein Mega-Projekt für ein Dorf wie Wattenberg mit rund 740 Einwohnern. 623 von ihnen sind am 2. April aufgerufen, ihre Meinung zum Bauprojekt abzugeben. Initiiert hat die Volksbefragung die Gemeinderatsfraktion „Unser Wattenberg“ mit Listenführer Johann Geißler. Für ihn hat das jetzige Projekt zu viele Mängel: „Wir brauchen keinen riesigen Saal, weil Gasthöfe für Feste und Versammlungen Platz haben. Die zu erhalten, sollte auch das Ziel einer Gemeinde sein. Außerdem will die Musikkapelle im alten Probelokal bleiben, weil sie dort flexibler ist und sich nicht immer mit den anderen Vereinen wegen der Proben absprechen muss.“ Zu hinterfragen sei auch, so Geißler, ob eine so kleine Gemeinde eine eigene Kinderkrippe brauche: „Warum nicht gemeinsam mit Wattens die Betreuung organisieren?“