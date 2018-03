Fallende kranke Esche erschlug Bauern

Der 70-Jährige aus Pühret beobachtete am Sonntag, wie drei Forstarbeiter in seinem Wald in der Ortschaft Moosham eine kranke Esche fällten. Dabei drehte sich diese im Fallen um 90 Grad. Der 70-Jährige wollte noch flüchten, lief aber fatalerweise in Fallrichtung des Baumes und wurde von dessen Krone niedergestreckt. Obwohl der Rot-Kreuz-Notarzt rasch vor Ort war, gab’s keine Hilfe mehr.