Kärntner bei der Fußball-WM mit am Start

Sie ist bereits ein Star in der Sport- und Unterhaltungsszene: Seit der Fußball-WM 2006 in Deutschland ist die „fliegende Kamera“ bei allen sportlichen Großereignissen und Konzerten im Mittelpunkt. Auch bei den Olympischen Spielen in Peyonchang war sie gerade erst im Einsatz. Und sie läuft wahrlich wie am Schnürchen: Auf vier Seilen wird sie in Russland über dem Spielfeld schweben, um Hunderte Millionen TV-Zuseher mit spektakulären Bildern von Messi, Ronaldo und Co. zu versorgen.