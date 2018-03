Was das liebe Geld aus Menschen macht

Fehlender Mut

Der Mut, diese Schablonen und ihre Sager geschickt zu takten, weil das Publikum genau das sehen will, fehlt der Inszenierung von Markus Völlenklee. Der gebürtige Innsbrucker findet zwar zwischen Bühnensprache und Dialekt eine gute Balance, er zeigt Gespür bei der Modernisierung, was sich vor allem in den Kostümen (Angelika Rieck) ausdrückt. Doch die meisten Figuren lassen ihre innerste Überzeugung vermissen, dass ihr Blick auf die Welt der einzig richtige ist. Das dämpft das Komödiantische. Jan Nikolaus Cerha als Kapitalist Lips nimmt man die Langweile und Zerrissenheit nicht ab. Erst nach der Pause, als man ihn leider in eine nichtssagende Jogginghose steckt, zeigt er Spielfreude, so dass die Lieb‘ erwacht. Konturenlos die drei Freunde, der Cowboy nur platte Attitüden. Gunda Schanderer als Heiratsschwindlerin hat wenig kriminelle Energie.