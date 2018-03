Messi schießt Barcelona gegen Atletico zum Sieg!

Mit dem 600. Pflichtspiel-Tor in seiner Profi-Karriere hat Lionel Messi den FC Barcelona dem Gewinn der spanischen Meisterschaft einen großen Schritt nähergebracht! Im Spitzenspiel gegen Verfolger Atletico Madrid schoss der Argentinier den Tabellenführer der Primera Division am Sonntag zu einem 1:0-Heimsieg. Der Barca-Star zirkelte in der 26. Minute einen Freistoß ins Kreuzeck.