Mölltalerin stürzte mit dem Auto 200 Meter ab

In einer Linkskurve krachte die Frau mit ihrem Wagen gegen die Leitschiene und wurde über diese in das angrenzende, steil abfallende Gelände geschleudert. Als die Einsatzkräfte kurz darauf am Unfallort eintrafen, lag die Rangersdorferin 20 Meter oberhalb des Autowracks auf einem Schneefeld. Die Frau hatte laut Polizei Verletzungen unbestimmten Grades erlitten und wurde von der Rettung ins Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht. Fünf Feuerwehren waren im Bergeeinsatz.