„Bäume von ÖVP & FPÖ wachsen nicht in den Himmel“

Kurz: „Kärnten für ÖVP traditionell schwierig“

Auch ÖVP-Chef Bundeskanzler Sebastian Kurz zeigte sich mit dem geringen Plus seiner Partei zufrieden. Er gratulierte in einer Stellungnahme seinen Parteifreunden „zum Zugewinn an Stimmen und Mandaten im für die ÖVP traditionell schwierigen Bundesland Kärnten“. „Nach dem Halten der Absoluten in Niederösterreich und dem tollen Erfolg in Tirol gibt es jetzt auch ein Plus in Kärnten. Wir blicken daher optimistisch auf die kommende Landtagswahl in Salzburg am 22. April“, so Kurz.