Präsident gegen Premier: Rücktritte oder Neuwahl!

Tausende Slowaken kamen auch am Sonntag in Bratislava zu einem Erinnerungskonzert für den ermordeten Journalisten und seine Verlobte. An Gedenkmärschen in Dutzenden slowakischen Städten und im Ausland hatten am Freitag laut Schätzungen von Medien insgesamt bis zu 50.000 Menschen teilgenommen. Kuciaks Mutter hofft, dass der Tod ihres Sohnes und dessen Verlobten bald gesühnt wird.