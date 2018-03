Lebenszeichen! Kraft landet in Lahti auf Platz 3!

Kraft sprang erstmals seit 17. Dezember in Engelberg aufs Stockerl. Die übrigen Österreicher hatten mit der Spitze nichts zu tun. Michael Hayböck verpasste als Zwölfter den Sprung unter die besten zehn um 2,7 Punkte knapp. Gregor Schlierenzauer konnte sein gutes Gefühl aus dem Teambewerb am Samstag nicht in die Einzelkonkurrenz mitnehmen. Der Tiroler landete letztlich auf dem 19. Platz. Clemens Aigner als 22. und Manuel Fettner als enttäuschender 28. schafften ebenfalls den Sprung in die Punkteränge. Clemens Leitner als 44. verpasste das Finale der besten 30 hingegen deutlich.