Die FPÖ buhlt um Koalition mit Wahlsieger Kaiser

Köfer rechnet mit Großer Koalition

Von einem „Achtungserfolg“ spricht Gerhard Köfer, der mit dem Team Kärnten wieder in den Landtag einziehen wird. „Es wurden uns genug Steine in den Weg gelegt, die wir alle wegräumen mussten.“ Er gratulierte aber auch LH Peter Kaiser von der SPÖ: „Sein Erfolg ist ein Meilenstein in der Geschichte Kärntens.“ Köfer sei bereit zu Koalitionsgesprächen mit seiner ehemaligen Partei, wobei er davon ausgehe, dass es eine Große Koalition in Kärnten geben werde. Dann würde er im Landtag weitermachen, so Köfer.