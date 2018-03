Eine Gaudi: Das Ziachschlittenrennen in Maria Alm

Es ist kein Rennen, das betonen die Veranstalter des 29. Ziachschlittenfahren-Bewerbs auf der Jufenalm in Maria Alm. Im Gegenteil, was zählt sind die Authentizität, die historische Kleidung der Fahrer und natürlich ihre Fracht. „Früher hat man mit den Schlitten Holz und Heu ins Tal gebracht. Die Teilnehmer lassen sich immer wieder was Neues einfallen. Wir hatten schon einen Zimmerer-Schlitten. Die haben eine ganze Hütte transportiert. Auch einen Feuerwehr-Schlitten haben wir schon dabei gehabt“, erinnert sich Stefanie Rohrmoser (43) vom Hotel und Gasthof Jufenalm. Die Teilnehmer treten im historischen Holzfäller-Gewand an.