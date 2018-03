Ist das der Korb des Jahrhunderts? Wir meinen, ja!

Diese Bilder aus der US-Amerikanischen College-Meisterschaft zeigen, dass es nichts, wirklich nichts gibt, was unmöglich ist. Es geht um den Titel in der New Yorker A-Klasse. Der Spieler von Ardsley Panthers ist mit seiner Mannschaft 2,4 Sekunden vor Schluss zwei Punkte in Rückstand. Noch dazu ist es die gegnerische Mannschaft von Tappan Zee, die den Ball ins Spiel bringen darf, normalerweise eine völlig aussichtslose Situation. Dann passiert etwas, woran nur noch ein einziger Mensch in der ganzen Halle glaubt: Julian McGarvey. Der Spieler fängt den langen Pass des Gegners ab, und wirft im Fallen aus der eigener Hälfte ein Korb. Was nachher kommt, kann man nur als kompletten Wahnsinn beschreiben. Ardsley gewann am Ende 52:51.